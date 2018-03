Jef Neve te beluisteren in Belgica 23 maart 2018

02u49 0

Cultuurcentrum Belgica ontvangt morgen Jef Neve. Na zijn eerste solo-album 'ONE' en de wereldwijde toer van twee jaar die erop volgde, heeft de muzikant nu een nieuwe plaat: 'Spirit Control'.





De Neve presenteert meeslepende songs. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Theaterzaal van CC Belgica. Toegangskaarten kosten 22 euro. Info en reservatie: 052/20.26.26 of via www.ccbelgica.be. (DND)