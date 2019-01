JCI zorgt voor cadeau’s voor kansarme gezinnen Nele Dooms

07 januari 2019

JCI Dendermonde, de Junior Chamber International voor ondernemende mensen tussen de 18 en 40 jaar oud, zette in samenwerking met JCI Aalst en JCI Brugge een cadeaubox project op. De drie clubs sloegen de handen in elkaar om nieuw speelgoed te kunnen aankopen en schenken aan kansarme gezinnen in de regio Dendermonde, Aalst en Brugge. JCI Dendermonde alleen al pakte 158 cadeautjes in om die te bezorgen aan kinderfonds De Tondeldoos. Daar zorgen vrijwilligers ervoor dat de kansarme gezinnen een pakje krijgen. “Er werd goed opgelet dat het speelgoed een educatieve waarde heeft, bijdraagt tot het ontwikkelen van vaardigheden of bruikbaar is op school”, zegt Ilse De Cock van JCI Dendermonde. “We konden dit project mogelijk maken dankzij de gulle giften van mensen met een warm hart.”