Jazzpiano leren spelen Nele Dooms

06 januari 2019

10u25 0

In navolging van de wekelijkse repetities van de Jail City Veterans in het Jazz Centrum Vlaanderen in Dendermonde,vindt ook een workshop “oude stijl piano” plaats. Deze aanstekelijke pianostijl wordt niet onderwezen in het officiële muziekonderwijs, daarom biedt het jazzcentrum die aan. Marcel Backaert, een oude bekende van de Honky Tonk-scène, leert jonge en minder jonge pianisten de beginselen van ragtime, blues, boogiewoogie, dixieland en andere jazzstijlen. De sessies verlopen op afspraak en zijn kosteloos. Alleen een lidmaatschap van het Jazz Centrum volstaat. Enige basiskennis van pianospelen is wel vereist, maar het belangrijkste is veel “goesting”. Op dinsdag 8 januari smijt het Jazz Centrum, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde, de deuren open voor het brede publiek om met de workshop kennis te maken. Iedereen is welkom om 19 uur om een inleidende workshop jazzpiano mee te volgen, onder begeleiding van Backaert en zijn leerlingen. Info: 052/52.04.66.