Jazzcentrum zet schijnwerpers op geschiedenis van jazzdans Nele Dooms

15 april 2019

12u58 1 Dendermonde Het Jazzcentrum Vlaanderen van Dendermonde pakt uit met de tentoonstelling ‘From Cakewalk to Lindy Hop’.

Daarmee zetten de organisatoren de schijnwerpers op de geschiedenis van de jazzdans. Voor deze tentoonstelling geeft verzamelaar Christian Van den Broeck een kijk op de lange en boeiende geschiedenis van de kruising van beide kunstvormen. Onder andere tapdance, shimmy, jitterbug, charleston en fox trot komen aan bod. De expo is te bezoeken tot 9 juni. Bezoekers zijn welkom van woensdag tot en met zaterdag, telkens van 13.30 tot 16.30 uur. Het Jazz Centrum bevindt zich aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: https://www.jazzcentrumvlaanderen.be.