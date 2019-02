Jazz Ontrafeld tijdens lezingenreeks Nele Dooms

04 februari 2019

16u46 1 Dendermonde Het Jazz Centrum Vlaanderen van Dendermonde organiseert een nieuwe lezingenreeks ‘Jazz Ontrafeld’. Wie de reeks volgt, leert beter begrijpen wat die jazzmuzikanten op het podium precies doen.

Onder andere het verschil tussen een noot en akkoord, tussen harmonie en melodie, improvisatie en ritme komen aan bod. Jazzfanaat Frederik Goossens neemt de deelnemers mee op een auditieve ontdekkingstocht. Hij reikt een aantal methodes aan om te luisteren naar jazz en ontrafelt de bouwstenen van het genre. In de eerste van de drie lessen worden deze aspecten gedemonstreerd door muzikant Peter Verhas uit Dendermonde. Hij begon op twintigjarige leeftijd jazz te spelen met de Lazy City Jazzband en stapte nadien over naar The Jeggpap Jazzband.

De lezingenreeks volgen kan op woensdagen 6, 20 en 27 februari, telkens om 20 uur. Deelnemen kost 20 euro voor leden, 25 euro voor niet-leden. Geïnteresseerden kunnen terecht in het jazzcentrum, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Info: 052/52.04.66.