Jazz klinkt in stadspark Nele Dooms

21 juli 2018

16u59 0 Dendermonde Jazznoten vulden een hele namiddag het stadspark van Dendermonde.

De Nationale Feestdag staat in de Ros Beiaardstad dan ook traditioneel voor "Jazz in het Park". De dienst toerisme werkt hiervoor samen met de Honky Tonk Jazzclub en het Jazzcentrum Vlaanderen. Het mini jazzfestival lokte een massa belangstellenden, die onder een stralende zon en het groene decor van het park van de muziek genoten. Drie optredens stonden op het programma. De New Orleans Train Jazzband speelde alvast voor een enthousiast thuispubliek. Na deze muzikanten, stond Tuba Machine, speciaal overgevlogen uit New Orleans, op het podium. Tot slot was het de beurt aan Denise Gordon. Deze in Groot-Brittannië gevestigde soulvolle jazz-zangeres heeft overal ter wereld opgetreden en liet zich voor Dendermonde begeleiden door muzikanten die behoren tot het kruim van de Belgische en Nederlandse jazzscène.