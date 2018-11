Jazz in tijden van oorlog Nele Dooms

16 november 2018

Het Jazzcentrum Vlaanderen van Dendermonde besteedt aandacht aan de jazzmuziek tijdens de oorlogsjaren. Zo vindt op woensdag 21 november een voordracht plaats rond “Jazz in tijden van oorlog”. Gastspreker is Frederik Goossens. Hij belicht de jazzmuziek van voor, tijdens en net na de grote Wereldoorlogen. Aan de hand van unieke beeld- en geluidsfragmenten loodst hij het publiek doorheen de jazzgeschiedenis tijdens die bewogen tijd in de twintigste eeuw. De voordracht vindt plaats om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het Jazzcentrum, aan de LeopoldII-laan in Dendermonde. Iedereen is welkom.