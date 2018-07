Jazz in het Park op Nationale Feestdag Nele Dooms

17 juli 2018

De Nationale Feestdag gaat in Dendermonde jaarlijks gepaard met Jazz in het Park. De Dienst Toerisme van de stad werkt hiervoor samen met de Honky Tonk Jazzclub en het Jazz Centrum Vlaanderen. Het jazzfestival staat ook komende zaterdag 21 juli garant voor een swingende namiddag. Vanaf 14 uur zijn er optredens van gospeldiva Denise Gordon, het merkwaardige Tuba Machine uit New Orleans en de New Orleans Train Jazz Band. Decor van dit alles is het stadspark aan de Leopold II-laan in Dendermonde. De toegang is gratis. Meer informatie via toerisme@dendermonde.be.