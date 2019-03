Jazz in Cultuurkapel Odulphus Nele Dooms

13 maart 2019

Cultuurkapel Odulphus in Dendermonde presenteert op zaterdag 16 maart een jazzconcert. Daarvoor komen de muzikanten van het vijfkoppig internationale ensemble SaxConnection. Zij maken met hun programma “Straight Ahead” een Europese Tour en bezoeken daarbij ook Dendermonde. Sleutelfiguur is John Snauwaert, een uitmuntende Belgische saxofonist. De rasmuzikanten spelen “unplugged”. Het concert begint om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de cultuurkapel, aan de Sint-Onolfsdijk 85 in Dendermonde. Toegangskaarten kosten 15 euro. Info en reservatie: www.odulphus.be.