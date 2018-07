Jazz en folk tijdens terrasjesavond Nele Dooms

23 juli 2018

14u28 1 Dendermonde De wekelijkse terrasjesavond op donderdag in Dendermonde staat deze week in het teken van jazz en folk.

Donderdag 26 juli is het zover. Na een beiaardoncert om 19 uur, mogen de bezoekers van de terrassen op de Grote Markt zich aan heel wat muziek verwachten. De Zenith Brassband, Volkskunstgroep Reynout en Schots&Scheef komen langs. Ook een Ierse dansgroep is van de partij. De Dienst Toerisme en Stadspromotie voorzien ook randanimatie. Zo kunnen kinderen zich bezig houden, terwijl ouders op een terras gezellig iets drinken. Er zijn houten volksspelen geplaatst en durvers kunnen op een touwenparcours terecht. Er vinden ook wedstrijden touwtrekken plaats. Iedereen is welkom.