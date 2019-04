Jazz Centrum zorgt voor dansfeest op stomende swingjazz Nele Dooms

12 april 2019

In het kader van de tentoonstelling ‘From Cakewalk to Lindy Hop” zorgt het Jazz Centrum Vlaanderen uit Dendermonde op zaterdag 13 april voor een avond vol lindy hop-dans. Daarvoor is een optreden van The Hop-sh-Bam Connection voorzien. Liefhebbers kunnen op de tonen van stomende swingjazz de dansbenen strekken. Een dansinitiatie door Leni Denorme zorgt ervoor dat ook niet-kenners zich aan de dansstijl kunnen wagen. Wie liever niet danst, maar gewoon van de muziek wil genieten, is ook welkom. The Hop-sh-Bam Connection speelt drie sets vol energieke swingjazz. Deze band, onder leiding van trompettiste Marie-Anne Standaert, brengt een hommage aan de sfeer en artiesten van de legendarische Savoy Ballroom tijdens de jaren dertig en veertig in New York. Liefhebbers kunnen terecht in Zaal Belgica BiS, aan de Kerkstraat 115 in Dendermonde. Om 19.30 uur vindt de dansinitiatie plaats, vanaf 20.30 uur speelt het orkest. De toegang bedraagt 15 euro. Info: www.jazzcentrumvlaanderen.be.