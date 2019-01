Jazz Centrum leert pianisten jazz spelen Geert De Rycke

09 januari 2019

In Jazz Centrum Vlaanderen is iedereen maandelijks welkom om verschillende jazzstijlen op de piano te leren beheersen.

“We organiseren een workshop ‘oude stijl piano’. Dat is een bepaalde stijl van piano spelen die niet onderwezen wordt in het officiële muziekonderwijs”, zegt Marcel Backaert die de les geeft. Backaert is een oude bekende van de Honky Tonkscène.

Jazz Centrum Vlaanderen, aan de Leopold II laan in Dendermonde, wil met de workshop meer mensen jazz leren spelen op piano. Ragtime, Blues, boogiewoogie en dixieland zijn slechts enkele van de jazzstijlen die aan bod komen.

Tijdens een inleidende workshop was iedereen samen welkom. Mensen die interesse hebben om deel te nemen, moeten wel een afspraak maken. Deelnemen is gratis, maar het is wel nodig om lid te worden van het Jazz Centrum. Het is ook nodig om al piano te kunnen spelen. Een afspraak maken, kan via: 052/52.04.66