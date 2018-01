Jan Peumans op nieuwjaarsreceptie 02u50 0

Dendermonde krijgt Jan Peumans op bezoek. Aanleiding is de nieuwjaarsreceptie van N-VA Dendermonde aanstaande zaterdag 20 januari. Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement, is er gastspreker. "2018 is het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en N-VA Dendermonde wil voor haar receptie een versnelling hoger schakelen", klinkt het. Alle leden en sympathisanten zijn welkom. De receptie begint om 19.30 uur in Zaal 't Sestich van de bib, Kerkstraat 111. N-VA verwelkomt iedereen. (DND)