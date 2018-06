Jaarmarkt-Comité blikt tevreden terug op jaarmarkt 28 juni 2018

Het Jaarmarkt-Comité van Sint-Gillis-Dendermonde kan tevreden terugblikken op het jaarmarktgebeuren van deze maand.





"Het werd een heel geslaagd evenement omdat heel veel veehouders op de afspraak waren", zegt Eddy Van Gucht. "Het is jaarlijkse gewoonte in Sint-Gillis dat de landbouwers uit de streek hier hun dieren tentoon komen stellen en laten keuren. Als organisatoren zijn we ook blij dat heel veel toeschouwers kwamen opdagen om al die verschillende dieren te bewonderen."











