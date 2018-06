Jaar cel voor motorrijder met 2,5 promille REED VORIG JAAR FIETSENDE TIENER AAN DIE MAAR NIPT OVERLEEFDE KOEN BATEN

23 juni 2018

02u32 0 Dendermonde Met 2,5 promille reed Patrick D.S. met zijn motor fietser Gert Vanmeenen (17) onderuit in de Geerstraat in Baasrode. De tiener overleefde ternauwernood. D.S kreeg gisteren één jaar cel waarvan drie maanden met uitstel. D.S. leek volgens Gerts familie zich niet al te bewust van de ernst van de feiten.

Het zware ongeval gebeurde in de lente van 2017 iets na 19 uur. Motorrijder Patrick D.S. reed op de Geerstraat richting Buggenhout, toen hij in een flauwe bocht een zware klap veroorzaakte. Hij reed frontaal in op Gert Vanmeenen (17), die met zijn ouders uit de tegenovergestelde richting kwam fietsen. De ouders konden nog wegspringen in de gracht en bleven ongedeerd. Gert zelf verkeerde een tijdlang in levensgevaar, omdat vitale organen geraakt waren.





Laatste examen

De moedige tiener kwam vandaag zelf naar de rechtbank, meteen nadat hij net zijn laatste examen had afgelegd op school. "Alles gebeurde bijzonder snel: ik zag de motorrijder op mij afkomen. Ik bevroor. Ik wist niet wat doen, en toen volgde de fatale klap. Ik heb nog steeds littekens, maar gelukkig ben ik inmiddels volledig hersteld", getuigde Gert. Pascal, de vader van Gert, is nog steeds erg emotioneel. Hij is verpleger in het Sint-Blasiusziekenhuis en kent het klappen van de zweep, maar als het je eigen familie overkomt, blijkt het toch anders . "Het blijft bijzonder moeilijk voor ons, en het lijkt alsof hij (Patrick D.S., red) dat niet genoeg beseft", aldus Pascal.





Het Openbaar Ministerie vroeg een strenge straf voor D.S. "Het ging hier om een frontale botsing als gevolg van roekeloos rijgedrag van de beklaagde. Die remde veel te laat en reed ook iets te snel. Hierdoor werd de fietser gekatapulteerd en kwam hij 12 meter verder terecht op de rijbaan. Bovendien is de beklaagde ook niet aan zijn proefstuk toe: hij werd al tweemaal eerder veroordeeld voor dronken sturen", aldus het OM.





De beklaagde zelf nam ook het woord. "Uiteraard heb ik spijt van wat gebeurd is. Ik heb dit nooit gewild. Ik kwam zelf in een akker terecht en ondervind daar nog steeds problemen van. Het spijt me wat ik de familie heb aangedaan die dag. Normaal drink ik nooit als ik met de motor rijd, maar deze dag liet ik me vangen." Politierechter Peter D'hondt sprak de beklaagde streng toe: "Dit soort gedrag is heel grof en hoort niet thuis op de weg", zei hij. Naast de gevangenisstraf kreeg D.S. ook nog een geldboete van 4.000 euro en een rijverbod van vijf jaar. Bovendien moet hij alle proeven opnieuw afleggen als hij ooit opnieuw wil rijden. Zijn Honda motor werd ook verbeurd verklaard.