Jaagpad aan Hoogtestraat afgesloten Nele Dooms

08 april 2019

Nog tot 13 april is het jaagpad aan de Hoogtestraat in Oudegem afgesloten. Omdat een mobiele kraan op het pad geplaatst is, kunnen fietsers en voetgangers niet door. De kraan staat er in het kader van de werken die bezig zijn voor een heraanleg van de verkeersomgeving van papierfabriek VPK. De kraan staat aan de achterzijde van VPK. Voetgangers en fietsers mogen de werfzone niet betreden. Daarom is er een plaatselijke omleiding voorzien. Fietsers moeten via de Varenbergstraat, de Oude Baan, de Dr. Frans De Hovrestraat, de Oudegemsebaan en Oude Heirbaan rijden. Voor voetgangers is een omleiding voorzien via de Varenbergstraat, de Oude Baan, het zijstraatje aan de Oude Baan, de Oudegemsebaan en de Oude Heirbaan voorzien.