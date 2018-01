Jaagpad aan Dender even onder water 02u37 0

Aan het jaagpad aan de Dender, ter hoogte van de VPK-fabriek, kwam het water gisteren tot over de dijken.





De oorzaak was het stormtij dat voorspeld werd en overal voor hoge waterstanden zorgde. Iets voor 18 uur kwam het water over de dijk gelopen en zette het hele jaagpad onder water. Fietsers voetgangers konden hierdoor een tijdlang niet meer passeren. Het water begon iets later die avond al opnieuw te zakken waardoor er geen verdere problemen ontstonden.





In de buurt was er geen dreiging voor woningen die onder water zouden lopen. De brandweer van Dendermonde moest ook water wegpompen op de Eegene in Schoonaarde.





Door het tij kwam er water via de riolering naar boven en dreigde het op de baan terecht te komen. Ook hier zorgde het water voor weinig problemen. (KBD)