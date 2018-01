Ivo Annerel krijgt plaats op verkiezingslijst N-VA 27 januari 2018

03u21 0 Dendermonde Ivo Annerel, bezige bij en daardoor goed gekend in Dendermonde, sluit aan bij huidige oppositiepartij N-VA. Hij krijgt een plaats op de lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Dat heeft de partij bekendgemaakt. Eerder was al bekend dat Marius Meremans de lijst zal trekken. Annerel, uit de Donkstraat in Dendermonde, is lid van KWB Baasrode en actieve vrijwilliger in het lokaal dienstencentrum Zilverpand en het CM-Zorghotel. De man is bovendien ook één van de Dendermondse pijnders die de eer hebben elke tien jaar het Ros Beiaard door de Dendermondse binnenstad te dragen. Om dat te worden, nam Annerel een paar jaar geleden deel aan de 'Wildemanloop'. "Ik kan niet wachten tot 2020 wanneer het weer Ros Beiaardommegang is", zegt hij. "Erfgoed van onze stad moeten we op handen dragen en ervoor zorgen dat het bewaard wordt. We moeten daar trots op zijn."





Maar voor hij zijn schouders onder het Ros zet, zet Annerel die nu eerst onder de verkiezingscampagne van N-VA. (DND)