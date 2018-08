Inzameling van schoolmateriaal groot succes Nele Dooms

23 augustus 2018

13u50 1 Dendermonde De inzamelactie van Vrouw en Maatschappij Dendermonde van allerlei herbruikbaar schoolmateriaal is een groot succes geworden.

Heel wat Dendermondenaren brachten boekentassen, rugzakken, pennenzakken, turn- en zwemzakjes, mappen, schrijfblokken, kleurpotloden en stiften, verfborstels, perforators, gradenbogen en kaftpapier binnen in Zaal Mariakring in hartje stad. "We bezorgen dit allemaal aan De Tondeldoos. Die zal het op zijn beurt verdelen tussen de kinderen van de vele kansarme gezinnen in Dendermonde die deze vereniging steunt", zegt Nele Cleemput van Vrouw en Maatschappij." Met de actie willen de initiatiefnemers ook kansarme kinderen een leuke start van het nieuwe schooljaar bezorgen. "Schoolmateriaal is duur en het is niet voor alle gezinnen evident dat aan te kopen", zegt Cleemput. "Via onze actie zorgen we ervoor dat ook kindjes die het moeilijker hebben eens met iets nieuws naar school kunnen, net zoals hun klasgenoten."