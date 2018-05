Inzamelactie verzorgingsproducten 03 mei 2018

02u27 1

Vrouw & Maatschappij Dendermonde organiseert een nieuwe inzamelactie voor kansarme gezinnen in de stad. Eerder verzamelde de vereniging al schoolmateriaal voor kinderen en kerstgerief. Omdat het in de maand mei moederdag is, focust de actie deze keer op verzorgingsproducten voor mama's en bij uitbreiding van gezinnen. De Tondeldoos, die zich inzet voor kansarme gezinnen in Dendermonde, zal de ingezamelde producten verdelen. Met het initiatief wil Vrouw & Maatschappij Dendermonde bijdragen aan een gezellige moederdag voor kansarme gezinnen. Bedoeling is om onder andere deodorant, parfum, dagcrèmes, bodylotion, reinigingsproducten voor het gelaat, haarproducten, lippenbalsem, make-up, nagellak, enzovoort te verzamelen. De inzamelactie vindt plaats op zaterdag 5 mei. Wie materiaal wil schenken, kan dat tussen 10.30 en 12 uur in Zaal Mariakring, aan het Kerkplein in Dendermonde.





(DND)