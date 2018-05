Inzamelactie schoonheidsproducten is groot succes 07 mei 2018

Deodorant, parfum, dagcrèmes, make-up, juwelen. De inzamelactie van verzorgingsproducten die Vrouw & Maatschappij Dendermonde het voorbije weekend organiseerde, is een groot succes geworden. De vereniging had iedereen opgeroepen om allerlei schoonheidsproducten te schenken voor kansarme gezinnen. "Het is bijna moederdag en zo kunnen mama's die het minder breed hebben ook eens genieten", legt Nele Cleemput uit. "De oproep is heel warm onthaald, schenkingen volgden massaal. Ook heel wat handelaars en zelfstandigen deden hun duit in het zakje. Daar zijn we heel dankbaar voor." Alle ingezamelde producten zullen via De Tondeldoos verdeeld worden aan de doelgroep. (DND)