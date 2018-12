Inzamelactie kerstversiering groot succes Nele Dooms

01 december 2018

16u08 0 Dendermonde De inzamelactie van kerstdecoratie die Vrouw & Maatschappij Dendermonde zaterdag organiseerde, is een groot succes geworden. De spullen worden verdeeld aan de kansarme gezinnen van de Tondeldoos. Dendermondenaren met een warm hart dachten zelfs aan pakjes voor onder de kerstboom.

Vrouw & Maatschappij zorgt al enkele jaren voor inzamelacties, om Dendermondse gezinnen die het moeilijker hebben te steunen. Een inzameling van kerstversiering is traditie bij de start van de eindejaarsperiode. Die werd nu een groot succes. Heel wat Dendermondenaars wandelden Zaal Mariakring binnen met een massa kerstlichtjes, kunststoffen kerstbomen en kerstballen, maretakken, slingers en kerststerren, kerstmannen en kaarsen, kerstmutsen en kerststalletjes.

“Er waren zelfs mensen die voor pakjes onder de kerstboom hebben gezorgd”, zegt Nele Cleemput van Vrouw & Maatschappij. “We zijn erg blij met al die gulheid en zo veel warme gevers. We mogen echt spreken van een recordopkomst.”

Met het initiatief wil de vereniging ervoor zorgen dat ook gezinnen die het moeilijker hebben, Kerstsfeer in huis kunnen halen tijdens de eindejaarsperiode. “Spijtig genoeg heeft niet iedereen mooi kerstgerief in huis om dat te verwezenlijken”, zegt Cleemput. “Daarom werken we samen met de Tondeldoos, die kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde steunt. Die zal al het ingezamelde materiaal verdelen.”