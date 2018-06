Inwoners vragen betere voetpaden en meer onderhoud groen 05 juni 2018

02u39 0 Dendermonde Oppositiepartij Open Vld heeft haar huis-aan-huisbezoeken in Appels afgerond. Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen bezoeken de Open Vld-leden alle deelgemeenten. Ze laten dan een enquête invullen.

Eerder organiseerde Open Vld al bezoeken in Oudegem, Mespelare en Schoonaarde. Uit de resultaten van de enquête in Appels, blijkt dat inwoners hier het meest wakker liggen van de staat van hun voet- en fietspaden. Liefst 88 procent vindt de toestand waarin die verkeren ondermaats. Uitschieters in slechte zin zijn de Zandstraat en de Bevrijdingslaan.





"Bewoners vinden ook dat de belofte van de huidige coalitiemeerderheid CD&V-SP.A om een dienstencentrum op te richten, moet nagekomen worden", zegt Open Vld-lijsttrekker Laurens Hofman. "Er moet ook stimulans komen om meer winkels naar Appels te krijgen. Dat er geen bureau voor de wijkagent meer is, ervaren inwoners als een gemis. Het aanbod aan polyvalente ruimte en de properheid van de straten voldoet nipt aan de behoeften."





Wel veilig

Voorts maakt een ruime meerderheid, zo'n 58 procent, melding van onvoldoende onderhoud van openbaar groen. Net zoals in de overige bevraagde deelgemeenten ziet men ook in Appels grofvuil en glas graag via een huis-aan-huisinzameling opgehaald. Er is ook vraag naar extra parking.





De inwoners van Appels voelen zich wel veilig, liefst 78 procent. Toch is de helft van de burgers gewonnen voor de oprichting van een buurtinformatienetwerk, waarbij burgers en politie informatie uitwisselen. (DND)