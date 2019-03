Invasie van borstelbots in bibliotheek Geert De Rycke

07 maart 2019

In de bibliotheek maakten kinderen borstelbots. De kleine robotjes kunnen voortaan helpen met de afwas. Of houden de jonge knutselfanaten hun vriendje liever voor zich? De bibliotheek van Dendermonde organiseert tijdens de krokusvakantie maakworkshops in het thema ‘vriendschap’. Die kaderen in de Jeugdboekenmaand. Tijdens één van die workshops werden borstelbots gemaakt. “Dat zijn minirobotjes die gemaakt werden uit een afwasborstel en een motortje”, zegt Liesbet Senepart van de bib. De kinderen gingen aan de slag met striptangen, lijmpistolen en schroevendraaiers. Ze kregen hulp van de Femmadammen die vrijwillig de handen uit de mouwen kwamen steken. Het resultaat mocht gezien worden: grappige, mooie, lieve en gekke gezichtjes op een borstel. Of die borstel nu ook nog mag dienen om de afwas te doen, is nog maar de vraag want de jonge techniekers hechtten zich al snel aan hun werkjes.