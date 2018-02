Interculterele volksverhalen bij ontmoetingsontbijt 20 februari 2018

Er vindt op woensdag 21 februari een nieuw 'ontbijt met een verhaal' plaats. De tweede editie staat in het teken van de UNESCO Internationale Moedertaaldag, waar taalkundige- en culturele diversiteit positief belicht wordt. Hiermee willen de organisatoren anderstalige nieuwkomers en Nederlandstaligen uit de buurt bij elkaar brengen. Rode draad zijn interculturele volksverhalen. Nieuw inwoners kunnen hun eigen volksverhalen vertellen en mensen leren elkaar beter kennen zodat vooroordelen verdwijnen. Onder andere de UiTPAS, Rap Op Stap en de sociale kruidenier zetten verschillende kraampjes op. Er is ook traditionele thee en brood. Om 9.35 uur brengen de OKAN-leerlingen van Go! Talent en het Oscar Romerocollege de voorstelling 'Een vreemd lied'. Om 9.45 uur start het verteltheater Pulcinella. De jongeren brengen tot slot het lied 'Ik hou van u'.





'Ontbijt met een verhaal' start om 9 uur in sociaal restaurant TVORK, aan de Vijfde Januaristraat 19 in Sint-Gillis. (DND)