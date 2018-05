Interactieve schermen in de bib 07 mei 2018

In het kader van 'digitale bib' is de bibliotheek een aantal interactieve schermen rijker. In vertelruimte 'Het Oneindige Verhaal' staat een nieuw smartboard. In de jeugdafdeling kunnen kinderen verschillende apps ontdekken en spelletjes spelen op twee staanders met iPads. "We zetten regelmatig nieuwe apps in de kijker", zegt schepen Lien Verwaeren (CD&V). "De kleinsten kunnen zich uitleven met digitale prentenboeken, spelletjes en filmpjes." Ook in de volwassenafdeling zijn er tablets voorhanden. Geïnteresseerden kunnen daarop digitale kranten en tijdschriften raadplegen of muziek beluisteren. (DND)