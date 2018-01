Inspecteur krijgt zware veroordeling opgelegd 02u33 0

Politie-inspecteur A.M., die bij de politie van Antwerpen in dienst is, moest zich gisteren verantwoorden voor de politierechtbank in Dendermonde voor twee verkeersinbreuken. Zijn eerste overtreding dateert van 14 maart 2017. Hij had toen net een nieuwe Kawasaki motor gekocht en wilde deze even testen. Hij trok toen stevig aan de gashendel en haalde een snelheid van 102 kilometer per uur in de bebouwde kom. De tweede overtreding beging hij twee maanden later op twee juni.





Toen was hij onder invloed van alcohol na een feestje in Antwerpen. Hij had toen 1,5 promille in zijn bloed als ze hem staande hielden bij een controle in Dendermonde. M. zelf reageerde toen ook erg agressief tegenover zijn collega's en zei dat het in Antwerpen helemaal anders er aan toe ging wanneer een collega in een dispositief rijdt. "Hier in Dendermonde werkt het helemaal anders. Hier controleren we streng op verkeersveiligheid, dat zou je toch moeten weten. En ik ben absoluut geen fan van hoge snelheden", klonk politierechter Peter D'hondt streng. "De collega's van de politie zullen dat hier ook kunnen beamen, dat hun werk beloond wordt met strenge straffen", ging hij verder. De advocaat van de beklaagde vroeg om het rijverbod zo goed mogelijk te beperken om zijn job niet in het gedrang te brengen. Vlak na zijn overtredingen kreeg hij ook al een tuchtmaatregel van zijn overste in Antwerpen. Hij moest toen twee maanden een deel van zijn loon inleveren. Politierechter D'hondt veroordeelde de man met een geldboete van 5.600 euro, een rijverbod van één jaar en 45 dagen en moet alle proeven opnieuw afleggen als hij terug wil rijden. "Bovendien wil ik dat je een brief met uitgebreide excuses schrijft naar uw collega's die hun job gedaan hebben", besloot de politierechter. (KBD)