Inschrijvingen zomervakantie groot succes 29 mei 2018

02u39 0

De inschrijvingen voor jeugdactiviteiten tijdens de komende zomervakantie in Dendermonde zijn een groot succes. Bijna alle dagen in juli en augustus staan er Apenstaart- en YOU.th-activiteiten op het programma. Het gaat om knutselactiviteiten, themadagen, workshops en enkele uitstappen, georganiseerd door de Dendermondse jeugddienst. "We merken de afgelopen jaren dat de populariteit van onze activiteiten stijgt", zegt schepen van Jeugd Lien Verwaeren (CD&V). "Van 2014 tot 2017 is er een stijging van liefst 93,44 procent merkbaar. Concreet vertaalt zich dat in een toename van 793 naar 1.534 deelnemers." Voor de sportkampen zijn er elke week activiteiten voor de kleuters en kinderen ouder dan zes jaar. De dagactiviteiten vinden plaats in samenwerking met de jeugddienst. "Inschrijven kan zowel online als bij de sportdienst", zegt Verwaeren. "Dat is bijzonder vlot verlopen. Door het systeem van online inschrijven zijn de lange wachtrijen verleden tijd. Opnieuw was er een grote interesse. Liefst zestien van de 47 activiteiten waren in enkele uren tijd meteen volzet. Ook voor de sportkampen zijn er al weken die volzet zijn. We mogen dus spreken van een succes." Er zijn ook nog altijd vrije plaatsen. Inschrijven kan via www.dendermonde.be/inschrijven. (DND)