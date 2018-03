Inhaalverbod aan Vlassenbroek 01 maart 2018

Er komt een inhaalverbod op de Mechelsesteenweg ter hoogte van Vlassenbroek in Baasrode. De maatregel moet zorgen voor meer veiligheid op deze plaats. "Ter hoogte van het kruispunt van Vlassenbroek met de Mechelsesteenweg gebeuren nu vrij vaak gevaarlijke inhaalbewegingen", zegt schepen van Mobiliteit Niels Tas (sp.a). "Het verkeer komende van het Hoogveld haalt hier regelmatig voertuigen in over het linkerrijvak. Dat levert een gevaar op voor het verkeer dat vanuit Vlassenbroek richting Dendermonde rijdt. Daarom voeren we een inhaalverbod in. Bestuurders die vanaf het Hoogveld komen, mogen ter hoogte van Vlassenbroek niet voorbijsteken." De gemeenteraad keurde hiervoor een aanvullend verkeersreglement goed. (DND)