Infovergadering rond Oude Briel en Alvatsite 26 januari 2018

02u49 0 Dendermonde Na aandringen van de Dendermondse gemeenteraad zullen de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Waterweg nv en de POM Oost-Vlaanderen dan toch een nieuwe informatievergadering organiseren rond het project Briel.

De partners werken samen om van het gebied Oude Briel in Baasrode een watergeboden bedrijventerrein aan de Schelde te maken, met laad- en loskades. Daardoor kan goederenvervoer over de weg verschuiven naar milieuvriendelijkere binnenvaart. Het project moet ook voor een economische impuls voor de streek zorgen, extra bedrijven aantrekken en nieuwe arbeidsplaatsen creëren.





Er komt echter ook heel veel protest tegen de plannen omdat heel wat onteigeningen nodig zijn en omwonenden vrezen voor een toenemende verkeersdruk. Tijdens de infovergadering zullen drie thema's aan bod komen: de mobiliteit, de Alvat-site in Buggenhout en de herontwikkeling van het bedrijventerrein. De bijeenkomst vindt plaats op 1 februari om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in lokaal dienstencentrum 't Plein, aan de Kloosterstraat 30 in Baasrode. Wie wil kan vooraf vragen formuleren en doorsturen via info@oudebriel.be.





