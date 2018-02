Infovergadering rond heraanleg Watertorenstraat 21 februari 2018

De Watertorenstraat in Sint-Gillis-Dendermonde mag zich aan een heraanleg verwachten. Over afzienbare tijd vinden er wegen- en rioleringswerken plaats. Het project is in volle voorbereiding en een voorontwerp is klaar. Bewoners krijgen nu de kans om daar hun mening over te geven. Daarom vindt een informatievergadering plaats. Aanwezigen zullen er meer te horen krijgen over de huidige problemen in de straat en maken kennis met het ontwerpvoorstel voor de heraanleg. Daarna is er ruimte voor vragen en opmerkingen. De infovergadering vindt plaats op dinsdag 27 februari om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in sociaal restaurant TVORK, aan de Vijfde Januaristraat 23 in Sint-Gillis. Iedereen is van harte welkom. (DND)