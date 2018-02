Infovergadering rond bedrijf Empro 09 februari 2018

Er komt een informatievergadering rond het bedrijf Empro Europe, gevestigd op het industrieterrein Hoogveld in Dendermonde. Aanleiding is de geurhinder waar omwonenden uit Baasrode en Sint-Gillis de voorbije maanden mee kampen. Empro vestigde zich enkele jaren geleden in de gebouwen van het vroegere slachthuis Verhelst. Het is een productiebedrijf om pluimen van kippen te verwerken voor een basis van petvoeding en cosmetica. Omwonenden, van onder andere de omgeving van Schippersdijk in Baasrode, klagen al een hele tijd over stank afkomstig van het bedrijf en richtten een actiegroep op. Ze klopten ook aan bij het Dendermondse stadsbestuur. "Met onze milieudienst volgen we deze geurproblematiek van nabij op", zegt schepen van Milieu François De Bleser (CD&V). "We steunen de maatregelen die de Vlaamse milieuinspectie aan het bedrijf heeft opgelegd om de problemen op te lossen. Empro is overigens gestart met de realisatie van een nieuwe biofilter-installatie om het geurprobleem op te lossen. In overleg met het bedrijf is beslist om een infovergadering voor buurtbewoners te organiseren. We hebben het bedrijf gezegd dat het dat vanaf nu elk jaar moet doen." De infovergadering vindt plaats op dinsdag 27 februari. Het bedrijf zal de buurtbewoners dan informeren over zijn werking en de uitgevoerde werken aan de nieuwe filterinstallatie. Op dat ogenblik zullen al de eerste resultaten van de werking van de nieuwe installatie bekend zijn. Geïnteresseerden kunnen om 19.30 uur terecht in het Technisch Centrum, aan het Hoogveld 28 in Dendermonde. (DND)