Infosessie rond verpakkingsvrij leven

De organisatie Tarra Verpakkingsvrij organiseert op donderdag 18 januari een informatieavond rond 'verpakkingsvrij leven'. De deelnemers leren hoe ze aan een leven met "zero waste" beginnen. Wie daar al mee bezig is, is welkom om ervaringen te delen.





Samen met Nora Lorré van Tarra Verpakkingsvrij wisselen de aanwezigen tips uit om afvalvermindering in het huishouden en dagelijks leven toe te passen. De sessie start meteen na het wekelijkse afhaalmoment van de Buurderij Dendermonde om lokaal te kopen.





Geïnteresseerden kunnen om 19.30 uur terecht in Jeugdhuis Zenith, aan de Otterstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. De toegang is gratis. (DND)