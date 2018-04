Infosessie rond AED-toestel 17 april 2018

Lokaal dienstencentrum Zilverpand organiseert vandaag een infonamiddag rond het AED-toestel. Een automatische defibrillator is een reanimatietoestel dat kan helpen bij hartfalen. Het toestel zegt zelf wat er moet gebeuren en dient de nodige schokken toe. Tijdens de infosessie krijgen aanwezigen te horen hoe dit in zijn werk gaat en hoe ze met een AED moeten omgaan. Het infomoment begint om 14 uur en duurt tot 16 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van het Zilverpand. De toegang bedraagt 3 euro. Info: LDC.Zilverpand@ocmw.dendermonde.be. (DND)