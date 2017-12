Informaticus opent pop-up met decoratie ALS JE HOBBY UIT DE HAND LOOPT... NELE DOOMS

02u32 59 Foto Geert De Rycke Dirk Putteman tussen al zijn prachtige handgemaakte decoratiestukken. Dendermonde Wie nog inspiratie zoekt voor eindejaarsgeschenkjes, kan bij Dirk Putteman binnenspringen. De man is gepassioneerd door metalen decoratiestukken; al zijn creativiteit legt hij in theelichthouders, kandelaars en wanddecoratie. "Een uit de hand gelopen hobby", zegt hij daar zelf over. Naar aanleiding van de feestdagen, opent hij een pop-up.

Eigenlijk is Dirk Putteman uit Sint-Gillis-Dendermonde opgeleid als informaticus. Van beroep is hij onderhouds- en preventiemedewerker in basisschool De Bijenkorf. Maar alle vrije tijd gaat wel naar het ontwerpen en vervaardigen van metalen decoratie. "Die handigheid heb ik van mijn vader geërfd", zegt hij. "Voor de rest ben ik een selfmade-man. Ik heb nooit enige opleiding genoten om met smeedijzer aan de slag te gaan. Ik heb mezelf alles aangeleerd. Mét succes."





Al sinds de jaren negentig is Putteman bezig met metaal en decoratie. Wat kleinschalig begon, groeide uit tot een eenmanszaak in bijberoep. "Ik hou van het detailwerk", zegt hij. "Inspiratie vind ik in vormen die ik opmerk in mijn omgeving. Die gebruik ik dan om zelf creatief aan de slag te gaan. Ik doe alles zelf, van de eerste tekening tot het uiteindelijke product. Voor mij is in mijn atelier werken de ideale uitlaatklep. Ik kan me compleet verliezen in uitwerken van nieuwe modellen. Het geeft me rust in drukke tijden."





Op maat

Putteman zag de interesse voor zijn werk alleen maar groeien. Vooral zijn theelichthouders en kandelaars doen het uitstekend, maar ook de wanddecoratie slaat aan. "Ik werk ook veel op maat", zegt hij. "Mensen bellen me met de vraag iets te maken en ik ga daar met plezier op in. Zo zijn de bijtjes aan de omheining van basisschool De Bijenkorf van mijn hand, maar ik ontwerp bijvoorbeeld ook logo's voor bedrijven. En natuurlijk vormt ook de Dendermondse folklore een inspiratiebron. De Gildenreuzen Mars, Indiaan en Goliath ontbreken niet in het aanbod, net als het Ros Beiaard."





Putteman staat erop elk jaar een nieuwe collectie van een tiental stuks te maken. "De meest succesvolle zaken behoud ik daarna permanent in het aanbod. Zo breidt dit altijd uit", zegt hij.





Inspiratie

Voor de eindejaarsdagen opent Putteman een pop-up; een kleine winkel aan zijn woning. Iedereen kan er komen snuisteren tussen de decoratiestukken en inspiratie opdoen voor geschenken.





Bezoekers zijn welkom op zaterdag 23 december van 10 tot 18 en op zondag 24 december van 10 tot 16 uur. Van dinsdag 26 december tot zaterdag 30 december is Metaalwerken Putteman elke dag open van 10 tot 18 uur en op zondag 31 december van 10 tot 16 uur. De pop-up bevindt zich in de Denderbellestraat 6 in Sint-Gillis. Info: www.metaalwerkenputteman.be.