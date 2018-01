Infomoment rond project Briel 02u44 0

Er komt een nieuw infomoment over het project Briel in Baasrode en de Alvat-site in Buggenhout. Dat zal in februari plaatsvinden. Het dossier van de Oude Briel, waarbij de provincie en Waterwegen en Zeekanaal het gebied willen omvormen tot een watergebonden industrieterrein met laad- en loskades aan de Schelde, sleept al jaren aan.





Er komt veel protest tegen de plannen en voor de betrokken bewoners is onzekerheid over de toekomst geen pretje. Bovendien is commotie ontstaan over de mogelijke toevoeging van de Alvat-site bij het project Briel. Daarover vonden recent verschillende inspraakvergaderingen plaats met buurtbewoners. Het studiebureau Maatontwerpers is met die resultaten aan de slag om een masterplan voor Alvat op te maken. Het resultaat hiervan zal teruggekoppeld worden tijdens een infoavond over het volledige project Oude Briel.





Deze infoavond zal plaatsvinden op donderdag 1 februari in Baasrode. Waar de bijeenkomst zal plaatsvinden, zal later nog meegedeeld worden door de provincie. (DND)