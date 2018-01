Infomoment rond goede nachtrust 02u39 0

Onder het motto "Goed slapen, daar droom ik van!" organiseert lokaal dienstencentrum 't Plein van Baasrode een informatiemoment over goede nachtrust. Dat vindt plaats op dinsdag 16 januari. Gastspreker is Chantal De Laet. Zij heeft het over welke type slapers er bestaan, hoe slaap in elkaar zit, wat het verschil is tussen slecht slapen en vermoeidheid, wat dromen is en hoe slaap positief of negatief te beïnvloeden is. De voordracht begint om 14 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de polyvalente zaal van 't Plein, aan de Kloosterstraat in Baasrode. Info: 052/25.70. 90 of via ldc.plein@ocmw.dendermonde.be. (DND)