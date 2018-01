Infomoment rond fietssnelweg langs N41 03u02 0

In het voorjaar start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken om de fietssnelweg langs de N41 van in Elversele door te trekken tot het kruispunt met de Mechelsesteenweg in Dendermonde. Dat is goed voor een traject van ongeveer tien kilometer veilig en comfortabel fietspad. Tegelijkertijd saneert het Agentschap de bruggen over Schelde en Durme. De werken zullen tot het voorjaar van 2019 duren. Naar aanleiding hiervan vindt een informatiemoment plaats, in samenwerking met de gemeente Hamme. Aanwezigen krijgen er meer te horen over de aard en timing van de werken. De bijeenkomst is gepland op dinsdag 23 januari. Om 18 uur is een infosessie voor ondernemers uit de buurt voorzien. Om 20 uur zijn buurtbewoners en andere geïnteresseerden welkom. Plaats van het gebeuren is het cultuurcentrum Jan Tervaert, aan het Kaaiplein 34 in Hamme. (DND)