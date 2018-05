Infobeurs rond zwangerschap 19 mei 2018

AZiekenhuis Sint-Blasius organiseert op donderdag 24 mei een infobeurs rond zwangerschap en geboorte. Er staan verschillende standjes opgesteld waar bezoekers meer informatie vinden over het onderwerp. Iedereen kan ook vragen stellen. Geïnteresseerden krijgen ook de kans om een bezoek te brengen aan het Verloskwartier en de Kraamafdeling. Voor deze beurs werkt het ziekenhuis samen met Kind & Gezin en het stadsbestuur van Dendermonde. Iedereen is welkom tussen 19.30 tot 22 uur, in de ziekenhuiscampus aan de Kroonveldlaan. De toegang is gratis. Info: www.azsintblasius.be/blasiusacademie. (DND)