Infoavond voor moestuiniers 06 februari 2018

De Biomoestuiniers uit Grembergen organiseren op dinsdag 6 februari een infoavond rond tomaten. Onder de noemers 'Van zaad tot tomaat' krijgen aanwezigen de nodige uitleg en tips over hoe ze best deze plant kweken en met succes voor veel lekkere biotomaten zorgen. De organisatoren bogen op meer dan dertig jaar ervaring en brengen een verhaal dat begint met piepkleine zaadjes en eindigt met een mooie oogst. Daarna kan iedereen met de vele do's and don'ts aan de slag. Geïnteresseerden kunnen terecht in Zaal Gildenhuis, aan de Hamsesteenweg 2 in Grembergen. De infoavond begint om 19.30 uur. De toegang is gratis voor leden en kost 5 euro voor niet-leden. Iedereen is welkom. Info: debiomoestuiniers@gmail.com. (DND)