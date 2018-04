Infoavond rond veilig online 17 april 2018

De Oudervereniging Campus Atheneum van Dendermonde organiseert op donderdag 19 april een informatieavond rond "Onze kinderen veilig online!?". Tijdens deze vormingsavond kunnen ouders zelf zien hoe kinderen en jongeren omgaan met internet. Wat vinden ze zo fantastisch aan surfen, gamen, chatten en netwerken? De nieuwe media komen kort aan bod. Maar de nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en ondersteunen in hun internetgebruik? Aanwezigen krijgen opvoedingstips per onderdeel, maar ook algemene tips en leren hoe ze een chat of facebook veilig kunnen instellen. Er is ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Een medewerker van Child Focus begeleidt de avond. De infoavond begint om 19.30 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Centrale Mediatheek van het Atheneum, aan de Geldroplaan in Dendermonde. De toegang is gratis. Info: 052/25.17.78 of via oudervereniging.kad@gmail.com. (DND)