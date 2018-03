Infoavond rond 'sandwichgeneratie' 28 maart 2018

CM Dendermonde organiseert vandaag, woensdag 28 maart, een infoavond rond 'de sandwichgeneratie'. De voordracht is bestemd voor mensen die nog kinderen hebben die op hun hulp rekenen, kleinkinderen hebben waar ze op passen en ouders die steeds vaker een beroep op hen doen en zich dus 'gesandwicht' voelen tussen de oudere en de jongere generatie. Gastspreker is Erna Claes. Zij biedt inzicht en tips over hoe de balans te bewaken tussen zorgen voor anderen en zorgen voor jezelf. De lezing start om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in het CM-vergadercentrum De Boomgaard, aan de Papiermolenstraat. Info: 03/760.38.11 of via dendermonde.waasendender@cm.be





