Info-avond over bijverdienen

03 september 2018

Dendermonde

In Dendermonde zijn immers veel verenigingen actief. Sinds 15 juli kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden tot 500 euro onbelast per maand bijverdienen. Zo kunnen onder andere sportbegeleiders, scheidsrechters en juryleden vergoed worden via het statuut verenigingswerk. "We willen in de eerste plaats de vele sportclubs en andere verenigingen informeren over het bestaan van dit nieuw statuut", zegt Laurens Hofman van Open Vld. De infoavond begint om 20 uur. Geïnteresseerden kunnen terecht in de kantine van AC Denderland op de sportcampus van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovenstraat. Info en inschrijvingen: info@openvlddendermonde.be.