Incar zet jubileumjaar in 27 januari 2018

Dansgroep Incar zet een jubileumjaar in. De vereniging bestaat zestig jaar. "Dat is niet evident voor een groep die met jongeren werkt en uitsluitend steunt op vrijwilligers", zegt voorzitter Rudy Putteman. "We kunnen wel trots zeggen dat Incar nog altijd springlevend is." Het feestjaar is ingezet met een expo en receptie in de kerk van de Lange Minnestraat, met leden, ouders, oud-leden, sympathisanten en muzikanten. Incar vond zijn oorsprong in een vendeliersgroepje, Cardijngroep, maar groeide uit tot een culturele ambassadeur van Lebbeke en zelfs Vlaanderen. De dansers traden al op in meer dan twintig verschillende landen. Voor het jubileum is een speciaal biertje gebrouwen. Het Marcelleken is genaamd naar de ondertussen overleden bezieler van Incar, Marcel van Mol. In september volgt een dansspektakel met zowel huidige als oud-leden.





(DND)