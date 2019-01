Inbrekers slaan toe in twee woningen Koen Baten

18 januari 2019

16u59 0

Dieven hebben donderdagavond tussen 19.05 uur en 19.15 uur toegeslagen in twee woningen in Sint-Gillis-Dendermonde. De eerste inbraak werd vastgesteld door de politie op de Hoge Weg. Daar werd een glazen deur beschadigd en werd de woning doorzocht. Het is niet duidelijk of er iets weg is.

Even later stelde de politie een tweede diefstal vast iets verderop, deze keer in de Werkplaatsstraat. Daar werd een raam geforceerd en doorzochten de daders de woning. Hier gingen ze aan de haal met verschillende juwelen en horloges.