Inbrekers doorzoeken hele woning in de Rozenlaan Koen Baten

25 januari 2019

15u37 0

In de Rozenlaan in Dendermonde hebben inbrekers een hele woning doorzocht. De daders konden zich toegang verschaffen via de achterdeur, mogelijk gebruikten ze hiervoor een zware schroevendraaier. Wanneer de inbraak gebeurde is op dit moment nog niet duidelijk. Ook het nadeel over de diefstal is nog niet bekend. De politie deed ter plaatse de vaststellingen van de inbraak.