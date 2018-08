Inbreker vernield deur, maar vertrekt zonder buit Koen Baten

23 augustus 2018

Een man heeft afgelopen nacht ingebroken bij Bosmans haarden op de Eegene in Schoonaarde. De man verschafte zich toegang door de schuifdeur open te breken. "Daarna heeft hij heel de zaak doorgelopen en het bureau doorzocht", zegt eigenaar Arn Bosmans. "Hij is echter vertrokken zonder een buit, al is de schade aan de deur natuurlijk niet leuk om mee te maken," klinkt het. De kosten om de deur te herstellen of vervangen zullen alvast oplopen tot enkele duizenden euro's. De eigenaar is wel verzekerd. De komende dagen zal Arn de zaken goed in het oog houden om zeker te zijn dat de dader niet opnieuw zal langskomen. Hij werd wel gefilmd door de camera's, maar droeg een bivakmuts waardoor hij zo goed als onherkenbaar is. De dader was erg op zijn gemak want nam ruimschoots de tijd, ondanks dat ook het alarm aan het afgaan was. De dief vluchtte nadien weg langs achter en knipte meerdere draden van een omheining stuk. "Ik ben opgelucht dat er niets verdwenen is, maar het geeft wel een gevoel van onveiligheid. Ik dacht ook dat de deur sterker was, maar misschien moet ik dit toch herbekijken om een andere deur te plaatsen", besluit Bosmans. De politie is op de hoogte van de inbraak.