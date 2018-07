Inbreker Stoomtrein riskeert twee jaar cel MAN KON NA ARRESTATIE OOK AAN VIJF ANDERE FEITEN GELINKT WORDEN NELE DOOMS

03 juli 2018

02u41 1 Dendermonde De man die in maart inbrak in de werkplaatsen van vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs, stond gisteren voor de rechter. Hij moest zich verantwoorden voor zes feiten. Er hangt hem een celstraf van twee jaar boven het hoofd.

Sven S. (29), geboren in Nederland, maar al een aantal jaar in Dendermonde wonend, brak midden maart dit jaar binnen bij de Stoomtrein, aan de Fabrieksstraat in Baasrode. Hij ging er aan de haal met op maat gemaakte bronzen kranen, koperen dichtingen en bronzen lagers. "We waren met de vrijwilligers op dat ogenblik net met een grote revisie van de stoomketel van hun HSP 1378 bezig", vertelt Arthur Coppieters van de vzw. "De op maat gemaakte onderdelen lagen klaar in onze loods om te intalleren. Omdat ze gestolen werden, moesten we het oude stuk uit 1922 weer op de locomotief plaatsen. De controle daarvan duurde zo lang, dat onze trein met de Erfgoeddag in april niet kon rijden."





Gelinkt aan vijf andere feiten

Vzw Stoomtrein diende na de inbraak bij de politie klacht in tegen onbekenden. Speurders slaagden er uiteindelijk in om de dader te identificeren. Sven S. bleek gelinkt aan nog eens een vijftal andere inbraken in de regio. Zo brak hij een week voor de feiten, op 8 maart, ook binnen bij Esco-therm in Erpe-Mere. Daar roofde hij een bestelwagen met aannemersmateriaal leeg, goed voor een buit van 20.000 euro.





"Nadat S. werd opgepakt, kon ook een link gelegd worden met voorgaande feiten van een tijd voordien", schetste de openbaar aanklager. "Zo brak hij ook binnen bij Jan De Nul NV in Aalst en bij particulieren. Hij stal onder andere een kettingzaag en elektrische fiets. Bij Elia NV ging hij aan de haal met kabels. De man is geen onbekende voor het gerecht. Dat getuigt zijn strafblad. Maar blijkbaar maken veroordelingen niet veel indruk op hem. Ik vorder daarom twee jaar effectieve celstraf en 1.600 euro boete."





Financiële problemen

S. zelf bekende de feiten. Ontkennen had ook niet veel zin, want een deel van de gestolen buit werd bij een huiszoeking bij hem thuis teruggevonden. "Mijn cliënt groeide in Nederland op in marginaliteit en kwam zo van jongs af aan in aanraking met drugs", vertelde zijn advocaat. "Zijn vader stuurde hem in 2012 naar België om te breken met het Nederlandse drugsmilieu. Dat lukte verschillende jaren. Maar in 2016 kwam hij terug in problemen, onder andere door de dood van een dierbare vriendin. Zo is hij hervallen. S. is bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen. We vragen om nog een kans en daarom een werkstraf op te leggen." S. gaf wel toe dat hij 'hulp nodig heeft'. "Niet alleen voor mijn drugsgebruik, maar ook om uit de financiële moeilijkheden te geraken", zei hij. "Ik pleegde de inbraken omdat ik tegen een schuldenberg van zo'n 20.000 euro aankijk. Dat brengt veel stress mee."





De rechter velt vonnis op 13 juli.