In de Fernand Khnopffstraat in Grembergen werd donderdagavond een inbraak gepleegd in een woning. De feiten gebeurden in de loop van de avond. De daders zouden een ruit ingegooid hebben, maar het is niet duidelijk wat de buit betrof.





De politie van Dendermonde kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. (KBD)