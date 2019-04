Inbraakpogingen in woningen Koen Baten

09 april 2019

In de Smisstraat in Grembergen en in de Serwoutersstraat in Sint-Gillis-Dendermonde heeft de politie van Dendermonde gisteren twee pogingen tot inbraak vastgesteld. Rond 18.00 uur maandagavond werd er braakschade vastgesteld aan een raam in de Smisstraat. De daders raakten niet binnen. Rond 21.46 uur werd er ook in de Serwouterstraat braakschade aangetroffen aan een deur. Ook hier raakten de daders niet naar binnen.